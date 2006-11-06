Компактний кросовер Mercedes-Benz проходить тести (фото)

Фахівці компанії Mercedes-Benz приступили до активної фази випробувань майбутнього компактного кросовера, який має одержати ім`я GLK або MLK. Світовий дебют цієї новинки запланований на 2007 рік і пройде або на автосалоні в Детройті, або трохи пізніше, на автошоу в Женеві.

У основі кросовера лежить модернізоване шасі, запозичене у Mercedes C-Class майбутнього покоління. Як очікується, GLK постачатиметься як в повнопривідній версії з фірмовою трансмісією 4Matic, так і з приводом тільки на передню вісь. Комплектуватися такий автомобіль двома бензиновими моторами V6 потужністю в 231 і 272 кінські сили, а також двома турбодізелями потужністю 205 і 224 кінські сили. Не виключено також появу версії AMG з мотором V8 потужністю 483 кінські сили.

Основними конкурентами Mercedes GLK стануть популярний кросовер премиум-сегмента BMW X3, а також майбутній Audi Q5, прем`єра якого також запланована на майбутній рік. Головними ринками збуту новинки від Mercedes-Benz стане Північна Америка і низка європейських країн.

Лента.ру