Скандал з політичною рекламою похитнув репутацію Facebook - FT

Financial Times віддала цілу смугу аналізу майбутнього політичної реклами в соціальних мережах. Точкою відліку для аналізу є розслідування російського втручання в американські президентські вибори в минулому році, пише Бі-бі-сі.

Американські сенатори і конгресмени, а разом з ними і газета, намагаються зрозуміти, що можна і потрібно зробити, щоб історія з купівлею тисяч рекламних оголошень невідомими особами не повторилася б на інших виборах. Facebook, який був головною мішенню звинувачень в останні місяці, як пише видання, бажаючи врятувати свою слабку репутацію, вже оголосив про заходи, які збирається зробити. Але, на думку як політиків, так і FT, цих заходів недостатньо.

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Депутати, аналітики та експерти, з якими говорила FT, сходяться в цілому на думці, що як би Facebook не наполягав на тому, що будь-які регулювання завдадуть шкоди користувачам і зруйнують унікальне саморегульоване співтовариство, насправді найкращим превентивним заходом стане визнання компанією, що алгоритми не можуть замінити живих людей у такій тонкій справі, як політична пропаганда і реклама.

Заходи пропонуються різні: вимагати від замовників політичної реклами дані про рекламодавця і ці дані зберігати, ввести певні вимоги для великих рекламодавців, знову ж таки дозволити зробити прозорими джерела фінансування і мети такої реклами.

Все голосніше звучать голоси, які наполягають, що соціальні мережі в частині політичної реклами повинні бути прирівняні до ЗМІ і на них повинні поширюватися ті ж вимоги та обмеження під час виборів.

Щоправда експерти зізнаються, що такі ідеї йдуть в розріз з бізнес-моделлю соціальних мереж, монетизація яких побудована на двох китах: утримувати користувача на своїй платформі і показувати йому саме те, що він хоче.

Газета зазначає, що не тільки Facebook, але і Twitter виявився під вогнем звинувачень вашингтонських політиків. Але, на відміну від найбільшої за охопленням в США соціальної мережі, сервіс мікроблогів, за словами одного з сенаторів, не поставився до запитів профільного комітету сенату з належною відповідальністю і, схоже, поки що не усвідомлює всієї серйозності російського втручання.

Як повідомляв УНІАН, Facebook істотно розширить штат через справи про втручання РФ у вибори в США. Twitter, в свою чергу, закрив 200 облікових записів, пов'язаних з Росією.