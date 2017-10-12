В Україні попередили про підготовку нової масштабної кібератаки
Фахівці СБУ отримали дані, що атака може бути здійснена з використанням оновлень.
Служба безпеки України попереджає про підготовку нової хвилі масштабної кібератаки на державні структури та приватні компанії. За інформацією спецслужби, цілями зловмисників визначені великі державні та приватні компанії, передає прес-служба СБУ.
Читайте такожКібератака в Україні вивела з ладу до 10% приватних, урядових і корпоративних комп’ютерів – АП
"Основна мета ‒ порушити штатне функціонування інформаційних систем, що може дестабілізувати ситуацію в країні. Фахівці СБУ отримали дані, що атака може бути здійснена з використанням оновлень, у тому числі загальнодоступного прикладного програмного забезпечення", - йдеться у повідомленні.
СБУ прогнозує, що механізм реалізації кібератаки буде подібним до проведеної в червні 2017 року.
Для запобігання несанкціонованому блокуванню інформаційних систем СБУ пропонує дотримуватись таких рекомендацій:
- оновити сигнатури антивірусного ПЗ на серверах і робочих станціях;
- здійснити резервування інформації, що оброблюється на комп’ютерному обладнанні;
- забезпечити щоденне оновлення системного програмного забезпечення, у т.ч. OS Windows усіх без винятку версій.
Як повідомляв УНІАН, 27 червня, напередодні Дня Конституції України, українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси і локальні мережі, а також низка медіа зазнали найбільшої хакерської атаки, що розповсюджує вірус Petya.A, який блокує роботу комп'ютерних систем.