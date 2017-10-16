У Росії Telegram оштрафували на 800 тисяч рублів за відмову надати дані ФСБ

Мировий суд судової дільниці 383 Міщанського району Москви оштрафував розробників месенджера Telegram на 800 тис. руб. за відмову передати ФСБ ключі для розшифровки повідомлень користувачів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таке рішення оголошено в залі судового засідання.

«Визнати Telegram. винним у скоєнні адміністративного правопорушення. Призначити адміністративне покарання у вигляді адміністративного штрафу 800 тис. руб.», - заявив суддя.

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Відзначається, що ФСБ направило керівництву месенджера запит про надання даних 12 липня 2017 року. Вимога відомства потрібно було виконати до 19 липня, однак цього не зробили. ФСБ зацікавили шість номерів телефонів, які використовують Telegram.

Справу про адміністративне правопорушення стосовно Telegram Messenger Limited Liability Partnership суд зареєстрував 27 вересня.

Компанію звинуватили за частиною 2 статті 13.31 КоАП (Невиконання обов'язків організатором поширення інформації в мережі «Інтернет»).

Цього самого дня творець Telegram Павло Дуров заявив, що на керівництво месенджера склали адміністративний протокол про порушення «закону Ярової», згідно з яким потрібно надавати російським правоохоронцям інформацію про користувачів.

*** Telegram - додаток у смартфонах для спілкування. У лютому 2014 року програма пройшла перший пік популярності, запропонувавши заміну WhatsApp і Viber.