Земля перетвориться на "вогняну кулю": Хокінг розповів, коли загине людство

Знаменитий фізик-теоретик Стівен Хокінг попередив, що людство загине на Землі після того, як ми перетворимо її на "шиплячу вогняну кулю" менш ніж за 600 років. Про це повідомляє New York Post.

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Хокінг заявив, що люди повинні «сміливо йти туди, куди ніхто не ходив раніше», якщо ми хочемо, щоб наш вид існував ще мільйони років. Якщо ми цього не зробимо, світ стане перенаселеним, і збільшення споживання енергії перетворить планету на вогненну кулю з-за нашого зростаючого споживання енергії по мірі зростання населення.

Нагадаємо, раніше Хокінг заявляв, що завдяки Трампу Земля може перетворитися на Венеру. За словами вченого, президент США ставить під загрозу існування природи у відомому вигляді.