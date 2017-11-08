Google запустив 3D-тур театрами України

Компанія Google Україна в партнерстві з Міністерством культури створила 3D-тур 5 українськими театрами. Про це повідомили в офіційному блозі компанії.

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На спеціально створеному сайті "Оперні театри України" для віртуальних подорожей доступні: Національний академічний театр опери та балету України імені Тараса Шевченка, Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької, Чернівецький академічний обласний український музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської, Одеський національний академічний театр опери та балету, Київський національний академічний театр оперети.

Для ресурсу відзняли понад 300 панорам в найцікавіших місцях будівель театрів, а також відео у форматі 360°. Здійснити "екскурсію" можна на телефоні, планшеті або комп'ютері. В липні Google створила 3D-тур 7 українськими музеями.