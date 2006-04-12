Ющенко не хоче чути про шантаж

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє про неприпустимість шантажу з боку політичних сил щодо підсумків парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Кожна скарга будь-якої політичної сили, що має юридичне обгрунтування, буде розглянута й врахована», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент підкреслив, що «ніхто не буде байдужим до тієї політичної сили, яка надасть факт фальсифікації». «Але шантаж, як це допускають деякі політичні сили, неприпустимий», - переконаний В.ЮЩЕНКО.