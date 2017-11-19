В Британії зазнав катастрофи найбільший у світі дирижабль (відео)

У Великобританії на аеродромі Кардингтон 18 листопада впав найбільший у світі дирижабль Airlander 10. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила компанія-розробник дирижабля Hybrid Air Vehicles Ltd, як повідомляє ZN.UA.

В результаті інциденту незначні травми отримала співробітниця компанії, яка перебувала на землі. Пасажирів всередині літального апарата не було. Паливо та газ, що знаходилися всередині, не вибухнули.

За попередньою інформацією, дирижабль не перебував у плановому польоті, а відірвався від швартовой щогли. Потім у нього автоматично спрацювала система безпеки, тому корпус повітряного судна розламався на дві частини, а сам дирижабль здувся і звалився на землю.

Поліція графства Бедфордшир, де стався інцидент, перекрила дороги.

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"Ми випробовуємо новий тип повітряних суден, і на перших етапах такі інциденти можуть траплятися. Ми встановимо причини події і відремонтуємо літальний апарат в найближчі тижні", - зазначили розробники.

Як відомо, гібридний літальний апарат Airlander 10 спочатку створювався для потреб армії США, проте потім проект був закритий і пізніше викуплений Hybrid Air Vehicles.

Дирижабль довжиною 92 метри здатний піднімати до 10 тонн вантажу і безперервно перебувати в повітрі до п'яти днів.