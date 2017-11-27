У NASA придумали колесо для Марса (фото)

Інженери NASA розробили нові колеса для апаратів, призначених для спуску на інші планети. Про винахід повідомляється на сайті NASA.

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Нові шини для марсоходів та інших апаратів виконані з переплетених між собою крихітних пружин, що утворюють міцну пружну сітку, при деформації приймаючи колишній вигляд. Такий дизайн дозволить апарату успішно переміщатися і по піску, і по кам'янистій місцевості.

Колеса стали слабким місцем марсохода Curiosity – вже через рік експлуатації інженери NASA помітили серйозні пошкодження шасі через несподівано суворий марсіанський ландшафт. Нові колеса будуть значно більш стійкі до можливих пошкоджень, крім того, конструкція дозволить зменшити масу апарату.

Експерименти з виконаними із сталевих пружин шинами показали, що при їзді по марсіанському грунту колеса будуть деформуватися. Після ряду експериментів з матеріалами інженери зупинилися на нітіиолі – сплав нікелю і титану, що володіє властивістю пам'яті форми. Таким чином, навіть якщо колесо деформується, воно прийме первісний вид.