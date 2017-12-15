NASA знайшло нову екзопланету за допомогою штучного інтелекту

Дослідникам з NASA вдалося знайти нову планету в системі зірки Kepler-90. Відкриття планети Kepler-90i було здійснено за допомогою застосування нейронної мережі, яка проаналізувала дані, отримані з космічного телескопа Kepler, йдеться в повідомленні агентства, передає РБК.

Раніше вважалося, що навколо зірки Kepler-90 обертається сім планет. Виявлення восьмого супутника зробило систему цієї зірки першою, що порівнюється за числом планет із Сонячною системою.

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Усі планети, які обертаються навколо Kepler-90, знаходяться ближче до зірки, ніж Земля. Нова виявлена планета, якій було присвоєно ім'я Kepler-90i, здійснює один оберт по орбіті за 14,4 земних дні. Із настільки близькою відстанню до Kepler-90, середня температура на поверхні планети складає близько 426 градусів за Цельсієм.

Розміри самої планети на 30% перевищує розмір Землі. Система Kepler-90 знаходиться на відстані понад 2,5 тис. світлових років від Сонця.

На офіційному каналі NASA в YouTube було оприлюднено відео, присвячене відкриттю. В ньому була зображена комп'ютерна модель системи зірки Kepler-90.