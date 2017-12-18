Індикатор здоров'я: у США татуювання наносять за допомогою 3D-принтера та живих бактерій (відео)

У США татуювання на шкіру наносять за допомогою 3D-принтера та живих бактерій. Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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У чорнила додають певну кількість генно-модифікованих бактерій, які навчені реагувати на різні чинники людського організму. Зосереджені в одному місці і спеціальним чином запрограмовані татуювання можуть, у перспективі, постачати в тіло необхідні ліки, або стимулятори.

Бактерії можуть контактувати між собою, створюючи такий собі, комп'ютер на шкірі. А потім - повідомляти власникові про стан здоров'я носія.