Астрономи знайшли у космосі "вбивцю планет"

Астрономи Університету Індіани з'ясували, що загадкові неперіодичні затемнення зірки RZ Piscium можуть бути пояснені наявністю хмар з газу і пилу, які обертаються навколо неї. Згідно із припущенням дослідників, вони могли з'явитися через те, що зірка руйнує екзопланети, що обертаються навколо неї. Стаття опублікована в журналі Astronomical Journal. Про це повідомляється в прес-релізі на сайті EurekAlert!.

RZ Piscium розташована в 550 світлових роках від Землі в напрямку сузір'я Риб. Спостереження показали, що яскравість зірки час від часу падає в 10 разів, що триває до двох днів. При цьому RZ Piscium починає випромінювати більше енергії в інфрачервоному спектрі, що вказує на наявність хмари пилу. Передбачалося, що вона є молодою зіркою, оточеною щільним поясом астероїдів, які часто стикаються і подрібнюються.

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Згідно альтернативній гіпотезі, RZ Piscium старше Сонця і починає перетворюватися в червоного гіганта. Збільшуючись у розмірах, зірка руйнує навколишні планети, що пояснює існування хмари пилу.

Вчені спостерігали за зіркою за допомогою космічного телескопа XMM-Newton, 3-метрового рефлекторного телескопа Шейна в Лікській обсерваторії і 10-метрового телескопа Кек. Виявилося, що RZ Piscium є джерелом рентгенівського випромінювання, що характерне для молодих зірок. Вчені визначили вік зірки за кількістю літію на її поверхні, який склав 30-50 мільйонів років.

Хмари пилу і речовини у зірок , що недавно сформувалися, зникають вже через кілька мільйонів років після народження. Таким чином, RZ Piscium, швидше за все, руйнує екзопланети, наприклад, здуваючи речовину з близько розташованих до неї газових гігантів.