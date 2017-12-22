Теорія брехні: вчені створили штучний інтелект, який розпізнає брехню в суді

Вчені створили штучний інтелект, який розпізнає брехню. Розробники розраховують, що їх винахід використовуватимуть у залі суду, щоб розпізнати чи бреше людина за трибуною.

Над винаходом працювали вчені з Університету Меріленду та Дартмутського коледжу, повідомляє Daily Mail.

Читайте такожВ ОАЕ штучний інтелект стежитиме за водіями в їхніх службових автомобілях

Вчені назвали свій винахід DARE (Deception Analysis and Reasoning Engine). Щоб навчити систему розпізнавати брехню, через неї було пропущено 15 відеороликів, на яких люди відповідали у суді.

DARE може розпізнавати мікроміміку та мову тіла. У фінальному тесті система показала 92-відсоткову точність розпізнавання брехні, яку вчені оцінюють як «гарну продуктивність».

Як повідомляв УНІАН, штучний інтелект створив власну релігію, з'єднавши в єдиній системі кілька людських вірувань.