Науковці визначили, хто користується більшим попитом у чоловіків — блондинки чи брюнетки

Чоловікам більше подобаються блондинки, ніж брюнетки. Такі дані масштабного дослідження, проведеного фахівцями Аугсбургського університету в американському штаті Міннесота.

Про це пише Daily Mail.

Дослідники показували 110 чоловікам фотографії повернених до об'єктиву спиною жінок зі світлим, чорним волоссям і брюнеток. Як з'ясувалося, блондинок більшість представників сильної статі вважають більш привабливими і молодими.

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Науковці пояснюють це тим, що з віком волосся зазвичай темніє, і більш світле виглядає більш молодими.

У той же час, більшість чоловіків зізналися, що для шлюбу і створення сім'ї швидше б обрали жінку з темним волоссям і брюнеток, так як блондинки, на їх думку, більш легковажні.