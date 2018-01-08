Інвестори Apple закликали компанію боротися із залежністю дітей від смартфонів

Два інвестора Apple - компанії Jana Partners і Teachers' Retirement System — закликали технологічного гіганта придумати, як побороти залежність дітей від iPhone. З таким закликом звернулися у відкритому листі, передає Associated Press.

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Також інвестори вважають за необхідне створити експертну раду, куди увійдуть фахівці з дитячого розвитку, і закликають Apple ділитися інформацією з дослідниками.

Ще одна ініціатива компаній передбачає впровадження в смартфон більшого числа опцій для батьків, які дозволять стежити за здоров'ям дітей.