Вчені з'ясували, яким країнам загрожують астероїди

Вчені спробували з'ясувати, яким країнам найбільш загрожують масивні астероїди. Про це йдеться на сайті бібліотеки Корнельського університету США.

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Планетологи, прорахувавши ймовірність падіння космічних тіл на всій території Землі, зробили висновок, що найменше астероїди загрожують екваторіальним країнам Африки, Азії та Америки, передає 24tv.ua.

При цьому вони вважають, що реальна загроза є для північних регіонів Росії і Європи.

Втім планетологи зазначили, що інформація актуальна лише для певного відрізку часу, тому що планета змінює своє положення в просторі.