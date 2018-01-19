Вчені з'ясували, яким країнам загрожують астероїди
10:33, 19 січня 2018Наука та IT
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Планетологи прорахували вірогідність падіння космічних тіл на всій території Землі.
Планетологи зазначили, що інформація актуальна лише для певного відрізку часу / nasa.gov
Вчені спробували з'ясувати, яким країнам найбільш загрожують масивні астероїди. Про це йдеться на сайті бібліотеки Корнельського університету США.
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Планетологи, прорахувавши ймовірність падіння космічних тіл на всій території Землі, зробили висновок, що найменше астероїди загрожують екваторіальним країнам Африки, Азії та Америки, передає 24tv.ua.
При цьому вони вважають, що реальна загроза є для північних регіонів Росії і Європи.
Втім планетологи зазначили, що інформація актуальна лише для певного відрізку часу, тому що планета змінює своє положення в просторі.
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