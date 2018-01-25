Як вівцю Доллі: китайські вчені вперше в історії успішно клонували примата (відео)

Група вчених з Китайської академії наук відзвітувала про успіхи в клонуванні. Вони зуміли створити дві ідентичні копії макак.

Про це повідомляється в дослідженні, яке опубліковане в авторитетному науковому журналі Cell.

Макаки-крабоїди Чжунчжун і Хуахуа отримали свої імена від китайського слова Zhonghua, що позначає китайський народ, в знак національної важливості цієї події. Генетикам вдалося створити дві копії мавпи за допомогою тієї ж методики, за допомогою якої клонували вівцю Доллі і інших ссавців. Передбачалося, що даний метод не спрацює у випадку з приматами, однак китайським біологам вдалося розробити власну технологію клонування мавп.

На поліпшення наявної методики вченим знадобилося два роки. Вони зіткнулися з "величезною кількість помилок і невдач", а перші клони вмирали через кілька годин після народження. Ймовірність смерті клонованих макак вдалося значно знизити завдяки тому, що вчені додали матричну РНК і трихостатин А, які дозволили пробудити більше двох тисяч генів. Також вони використовували струм для імітації запліднення яйцеклітини з подальшим виробництвом ембріона.

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Автори дослідження відзначають, що наразі не існує жодних перепон для клонування людини. Необхідно лише вирішити питання, що знаходяться в етичній площині.

«Для клонування приматів, в тому числі і людей, технічних перепон більше немає, — розповів National Gegraphic співавтор дослідження Му-Хв Поо (Mu-Ming Poo). — Однак причина, по якій ми вирішили зруйнувати цей бар'єр, — виробництво моделей тварин, які нададуть допомогу в лікуванні людей».

Раніше вчені вже «клонували» мавп, проте тоді народжувалися однояйцеві близнюки, а не клони. В даному випадку макаки повністю ідентичні і нормально розвиваються. Їх вік становить вісім і шість тижнів відповідно. Уряд підтримав проект біологів і готовий надати допомогу у подальшому вивченні стану приматів.

В першу чергу, дослідження китайських вчених спрямовані на поліпшення методів боротьби з раком, розладом імунітету та іншими генетичними захворюваннями.