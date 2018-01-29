Штучний інтелект розшифрував перше речення загадкового рукопису, відомого як манускрипт Войнича

Розроблений ученими алгоритм показав, що мовою манускрипту є іврит. При цьому він зашифрований: голосні були пропущені, а порядок літер в словах змінено.

Канадські вчені стверджують, що за допомогою штучного інтелекту змогли визначити мову манускрипту Войнича і перевести перше речення. Про це повідомляє cbc.ca.

Фахівці з лабораторії штучного інтелекту Альбертського університету при визначенні мови документа взяли за основу Загальну декларацію прав людини, яка переведена на 380 мов. Розроблений ученими алгоритм показав, що мовою манускрипту є іврит. При цьому він зашифрований: голосні були пропущені, а порядок літер в словах змінено

Згідно з отриманими результатами, перше речення документа перекладається як «Вона дала рекомендації священика, голові будинку, мені, і людям». Також в перекладеному тексті зустрічаються поняття, які можуть відповідати словами «світло», «вогонь», «повітря» і «фермер».