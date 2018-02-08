Meizu готує до випуску свій перший ігровий смартфон

Ігровий смартфон буде підтримувати Game Mode 2.0, спеціальний режим, який дозволить підвищити продуктивність телефону для ігор.

Компанія Meizu набирає тестерів свого нового смартфона під брендом Blue Charm.

7 лютого Meizu оголосила про набір бажаючих протестувати новий ігровий смартфон компанії, пише "Новое время", посилаючись на GizmoChina.

Подати заявку на тестування новинки можна протягом місяця, з 7 лютого по 7 березня. Після цього Meizu відбере 10 щасливчиків і відправить їм зразки смартфонів для тестування.

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Тестувальникам буде запропоновано оцінити продуктивність пристрою Meizu і написати повний огляд телефону. Потім вони зможуть зберегти гаджет в якості винагороди за свою роботу. На жаль, компанія не вказала назву телефону, але, ймовірно, йдеться про Meizu E3. При цьому журналісти впевнені, що пристрій буде випущено під брендом Blue Charm.

За даними компанії, ігровий смартфон буде підтримувати Game Mode 2.0, спеціальний режим, який дозволить підвищити продуктивність телефону для ігор. Телефони Meizu з серії Е ніколи не були флагманами, тому, навіть якщо мова йде саме про Meizu E3, важко повірити, що це буде ігровий телефон з великою продуктивністю.

З чуток, новинка отримає дисплей формату 18: 9, суцільнометалевий корпус і подвійну камеру в вертикальній конфігурації. Дані про апаратну частину новинки тримаються в секреті.