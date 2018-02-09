Лікарі назвали фактори ризику інсульту, що загрожують лише жінкам

У списку опинилися особливості менструального циклу, прийом певних контрацептивів та ускладнення вагітності.

Американські лікарі проаналізували 74 наукові роботи про інсульт і виділили фактори ризику розвитку інсульту, що загрожують лише жінкам.

Багато з цих чинників широко поширені, тому дослідники рекомендують лікарям враховувати їх, а пацієнткам - вчасно повідомляти про них лікареві. Дослідження опубліковане в журналі Stroke, передає Naked Science.

Дослідники вказують, що інсульт залишається однією з основних причин смертності серед жінок. У США він знаходиться на третьому місці в списку поширених причин жіночої смертності й лідирує серед причин інвалідності. При цьому серед пацієнтів, які зіткнулися з інсультом, жінок більше, ніж чоловіків - так відбувається в тому числі через те, що середня тривалість життя жінок вища. У США число жінок, що постраждали від інсульту, перевищує число чоловіків, які зіткнулися із захворюванням, на 55 000 щорічно.

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Коментує один із авторів роботи Кетрін Рексрод: "Багато хто не усвідомлює, що жінки страждають від інсульту частіше, ніж чоловіки, і смертність серед жінок вище. З віком підвищується ймовірність того, що першим проявом серцево-судинного захворювання у жінки стане інсульт, а не інфаркт. Ми маємо намір детально вивчити, чому жінки страждають від інсульту частіше і які фактори сприяють непропорційному збільшенню ризику".

Дослідники вивчили можливі зв'язки інсульту з декількома типами факторів: рівнем статевих гормонів, використанням гормональних контрацептивів і лікарських препаратів, особливостями менструального циклу, вагітності та менопаузи. З'ясувалося, що ранній початок менструації (до 10 років), рання менопауза (до 45 років) підвищують ризик розвитку захворювання. Так само на організм впливає і низький рівень стероїдного гормону дегідроепіандростерону (DHEA). При цьому рівень тестостерону не відображається на схильності жінок до серцево-судинних захворювань, хоча у чоловіків низькі рівні цього гормону підвищують ймовірність хвороби.

Збільшує ризик інсульту прийом комбінованих оральних контрацептивів та препаратів, що містять естрогени. Некомбіновані препарати (міні-пілі) на основі дідрогестерону виявилися безпечними. За словами авторів роботи, до кінця не зрозуміло, як на ймовірність інсульту впливають трансдермальні контрацептиви - "контрацептивні пластирі", з допомогою яких препарат проникає в організм через шкіру. Крім того, у групі ризику опинилися жінки, що зіткнулися з ускладненнями вагітності прееклампсією і гестаційним діабетом.