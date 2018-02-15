Британія офіційно звинуватила Росію в атаці вірусу-здирника NotPetya

Лондон вважає, що кібератака тільки маскувалася під вимагання, але насправді переслідувала інші цілі.

Британський МЗС офіційно поклав на російську владу відповідальність за масовану кібератаку з використанням вірусу-здирника NotPetya, що заразив в червні минулого року сотні тисяч комп'ютерів по всьому світу.

Про це повідомляє "Російська служба ВВС". Всього за кілька тижнів до цього інший вірус-вимагач, WannaCry, масово вразив британські лікарні та інші заклади Національної системи охорони здоров'я (NHS).

"Уряд Сполученого Королівства приходить до висновку, що відповідальність за руйнівну кібератаку NotPetya в червні 2017 року несе російська влада, а саме російська армія", - заявив в середу ввечері заступник міністра закордонних справ Великобританії Тарік Ахмад.

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У Британії від вірусу постраждали десятки організацій, у тому числі поштові служби, а також рекламні, юридичні, логістичні та фінансові компанії. Проте майже три чверті випадків зараження були зафіксовані в Україні.

Як стверджують у міністерстві, кібератака була лише обставлена як вимагання, однак справжньою метою вірусу було не отримання викупу, а порушення роботи українських держустанов, фінансового і енергетичного секторів економіки.

У результаті вірус поширився далі, заразивши підприємства і організації по всій Європі, в тому числі і в Росії.

"Ця атака показала вперте нехтування суверенітетом України. Безрозсудний запуск вірусу призвів до порушення роботи організацій по всій Європі і завдав збитків на сотні мільйонів фунтів", - заявив британський чиновник.

"Кремль поставив Росію в пряму опозицію до Заходу, проте так бути не повинно. Ми звертаємося до Росії із закликом стати тим самим відповідальним членом міжнародного співтовариства, яким вона себе позиціонує, а не намагатися потай його зруйнувати", - додав він.

Раніше повідомлялося, що в США і Британії вірус змусив державні комп'ютери майнити криптовалюту.