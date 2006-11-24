Обережно! Sony визнала дефектними 8 моделей цифрових камер

Компанія Sony оголосила про відкликання 8 моделей цифрових камер Cyber-shot через несправні сенсори. За словами представників японської корпорації, через несправність власники камер можуть зіткнутися з труднощами при прогляданні фотографій під час зйомки, повідомляє AFP.

У Sony заявили, що дефектні камери будуть відремонтовані безкоштовно. Відкликання розповсюджується на моделі Cyber-shot DSC-F88, DSC-M1, DSC-T1, DSC-T11, DSC-T3, DSC-T33, DSC-U40 і DSC-U50, що були випущені в період з вересня 2003 по січень 2005 року. При цьому представники компанії не уточнили, скільки саме пристроїв доведеться відкликати.

Повідомлення про прибирання з ринку цифрових камер з`явилося через місяць після так званого "батарєєчного скандалу", коли найбільшим виробникам ноутбуків довелося відкликати в цілому 10 мільйонів акумуляторів виробництва Sony.

Лента.ру