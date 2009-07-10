Українські студенти здобули дві "бронзи" на ІТ-конкурсі Microsoft

На Всесвітньому міжнародному студентському ІТ-конкурсі Imagine Cup 2009, що завершився 7 липня в Каїрі, українські студенти завоювали два треті місця.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії «Майкрософт Україна».

За даними прес-служби, серед переможців конкурсу «є й українські учасники», зокрема, команда Intellectronics (Харківського національного університету радіоелектроніки - ХНУРЕ), що зайняла 3-є місце у номінації «Розробка вбудовуваних систем» з проектом мобільної діагностики e-Health, і команда Just4fuN (Комп`ютерна Академія КРОК, м. Донецьк), що завоювала «бронзу» в номінації «Короткометражний фільм».

«Вже втретє представники України беруть участь і займають призові місця у світовому фіналі Imagine Cup», - зазначається у повідомленні.

Головна тема конкурсу цього року – «Уявіть світ, в якому технології дозволяють вирішити найважчі проблеми сучасності». При цьому за основу були взяті проблеми, відображені в цілях розвитку тисячоліття (The Millennium Development Goals), прийнятих ООН понад 8 років тому, серед яких загальнодоступна початкова освіта, поліпшення охорони здоров`я матерів, забезпечення екологічної стійкості та інші.

Команда Intellectronics з Харківського національного університету радіоелектроніки представила апарат для збору показників про стан здоров`я людини, які потім відправляються на сервер для аналізу лікарем. Такий пристрій дуже зручний для моніторингу стану хронічних хворих, немовлят і людей, що перебувають під післяопераційним наглядом, а також хворих у віддалених населених пунктах. Як приз за «бронзу» в номінації «Розробка вбудовуваних систем» команда одержала чек на суму 5 тис. дол.

Що ж до «короткометражників», то їм потрібно було за 36 годин зняти короткий фільм на задану тему – «Зустріч стародавнього і сучасного в Єгипті». За третє місце команда Just4fuN одержала грошовий приз у розмірі 3 тис. дол.

На думку директора департаменту стратегічних технологій «Майкрософт Україна» Олександра ОРЕХОВА, «технологічно рівень проектів українських команд не поступається переможцям». За його словами, «традиційно наші хлопці демонструють високий рівень» технічної підготовки і системний підхід, у той же час «дуже часто» бракує презентацій них навичок, «уміння ефектно подати проект, представити його з кращого боку».

Переможці Imagine Cup 2009 були названі ввечері 7 липня на офіційній церемонії нагородження, яка проходила біля підніжжя єгипетських пірамід у Гізі і зібрала всіх учасників фіналу. Переможцями цього року стали: команда SYTECH з Румунії в номінації «Програмні проекти», корейська команда Wafree у «Розробці вбудовуваних систем» і бразильська команда LEVV It у розробці ігор.

У 2010 році фінал Imagine Cup пройде в Польщі.

Довідка УНІАН. Imagine Cup – це міжнародний студентський конкурс проектів у сфері інформаційних технологій, який корпорація Microsoft проводить для студентів і старшокласників вже сьомий рік поспіль. У 2009 році учасниками конкурсу стали понад 300 000 студентів. Переможці національних етапів – 444 студенти, що представляють 142 країн світу – змагалися у Всесвітньому фіналі, який проходив у Каїрі, столиці Єгипту.

Стати учасником міжнародного конкурсу Microsoft може будь-який студент або школяр, що досяг 16 років, зібрав команду і пройшов реєстрацію на офіційному сайті конкурсу. Головна умова участі в змаганні – цікава ідея, перспективний проект, який команда-претендент представляє журі. Щорічно задається загальна тема змагань, у рамках якої учасники конкурсу повинні продемонструвати свої таланти і навички.

Заснована в 1975 році корпорація Microsoft є визнаним світовим лідером у розробці програмного забезпечення, а також у наданні послуг і рішень, які допомагають людям і компаніям повністю реалізувати свій потенціал.

З 2003 року в Україні працює компанія «Майкрософт Україна», до завдань якої входить розвиток ринку програмного забезпечення, а також впровадження і локалізація новітніх технологій на території України.