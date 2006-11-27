BMW готує нову повнопривідну модель (фото)

Компанія BMW проводить випробування нової повнопривідної моделі, повідомляє Leftlanenews.com. Фотографам вдалося зняти закамуфльований автомобіль під час його тестів.

На думку авторів фото, може йтися або про "чотирьохдверне купе" BMW X6 на базі позашляховика X5 нового покоління, або про повнопривідний мінівен V5, який стане конкурентом Mercedes R-Class. На користь версії про купе X6 говорить той факт, що задня частина машини повністю закрита і під контурами універсала може ховатися похилий дах і окремий багажник.

З технічної точки зору, новий полнопривідний BMW буде ідентичний моделі X5 і отримає ті ж бензинові і дизельні шести- і восьмициліндрові мотори. Не виключено, що топ-версія новинки комплектуватиметься п`ятилітровим мотором V10 від BMW M5 і M6.

Дебют BMW X6 і V5 відбудеться не раніше 2008 року.

Лента.ру