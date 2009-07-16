YouTube припинить працювати з Internet Explorer 6

Відеохостинг YouTube найближчим часом припинить підтримувати браузер Internet Explorer 6, пише TechCrunch. Сервіс пропонує завчасно перейти на Internet Explorer 8, Google Chrome або Mozilla Firefox 3.5. У списку немає Opera і Apple Safari.

YouTube вирішив відмовитися від підтримки IE6 невдовзі після того, як про аналогічні заходи оголосив соціальний сервіс посилань Digg. Незабаром відвідувачі Digg, які використовують Internet Explorer 6, не зможуть голосувати за посилання і залишати до них коментарі.

У Microsoft зазначили, що наполегливо радять користувачам перейти на останню, восьму версію браузера. Представників компанії особливо хвилюють корпоративні користувачі, які часто не оновлюють ПЗ.

В офіційному блозі Digg зазначено, що Internet Explorer 6 встановлений приблизно у кожного десятого відвідувача сайту.

Лента.ру