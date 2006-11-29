Баннерів стане більше в 30 разів

Національний реєстратор доменних імен Imena.UA купив 50% статутного фонду Української баннерної мережі (УБМ). Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова компанії Imena.UA Олександр ОЛЬШАНСЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, серед основних причин і цілей такої акції О.ОЛЬШАНСЬКИЙ назвав комерціалізацію ринку баннерної реклами, а також створення на цьому ринку «нейтрального агента».

Він відмовився назвати суму, за яку придбана частка в УБМ, пославшись на те, що частка компанії купувалася у приватних власників і він би не хотів без їхнього відома називати цифри.

За даними керівника УБМ Олексія МАСЯ, компанія планує збільшити за три роки обсяг баннерних показів у 30 разів. Він також заявив, що УБМ планує ввести «декілька нових способів» продажу баннерів, «заснованих на конкурентно-аукціонній системі».

«Ми плануємо в розвиток УБМ достатньо серйозні інвестиції», - сказав О.ОЛЬШАНСЬКИЙ.

За його словами, 30-разове зростання досягатиметься як за рахунок зростання кількості самих сайтів, так і за рахунок збільшення ліквідності ринку.

«Сьогодні є величезні залишки ліквідних баннерів», - зазначив він.

Довідка УНІАН. Володіючи кращими в країні технологічними й кадровими ресурсами, компанія IMENA.ua вже протягом 4 років утримує лідируючі позиції на ринку інтернет-послуг. На даний момент головними напрямками діяльності компанії є: реєстрація доменних імен для компаній, організацій і приватних осіб у всіх існуючих у світі доменних зонах; реєстрація українських доменів верхнього рівня .UA (за наявності в замовника зареєстрованої торгової марки); реєстрація нових торгових марок у Патентному бюро України за дорученням замовника; надання послуг веб-хостингу. За даними компанії, кожне третє доменне ім`я в Україні реєструється сьогодні за допомогою компанії IMENA.ua.

Українська баннерна мережа - потужна рекламна мережа баннерообміну між сайтами. Вона є однією з перших баннерних мереж в Україні (була створена 30 січня 1999 року) і включає найбільшу кількість українських сайтів. На даний момент УБМ складається з основної мережі та декількох тематичних підмереж – Автомобільна, Рекламна, Київська, Кримська, Туристична. УБМ об`єднує 10 тисяч учасників (сайтів).