Запуск шаттла ”Діскавері” відкладено

Наступна спроба запуску шаттла "Діскавері" запланована на суботу за місцевим часом. Про це РІА "Новости" повідомили в прес-службі американської національної аерокосмічної адміністрації (НАСА).

"Запуск шаттла "Діскавері" у четвер скасований через несприятливі погодні умови - низьку хмарність в районі космодрому. Керівники НАСА, спираючись на метеодані, ухвалили рішення здійснити наступну спробу дев`ятого грудня у суботу о 20.47 за часом східного узбережжя США", - повідомили в прес-службі.

Проте, як відзначають метеорологи, цілком імовірно, що у суботу повториться ситуація з відміною старту через погодні умови.

Нинішній політ "Діскавері" стане 117-м польотом за історію роботи шаттлів, 33-м за рахунком для самого "Діскавері" і 20-им польотом США до МКС в рамках її будівництва. Передбачається, що шаттл проведе в космосі 12 днів.