Новий Suzuki XL7 (фото)

На нью-йоркському автосалоні відбулася світова прем`єра нового позашляховика Suzuki XL7. Автомобіль, в основі якого лежить подовжена платформа Suzuki Grand Vitara, став помітно більшим і потужнішим за свого попередника.

Стандартним для нового Suzuki XL7 стане двигун V6, об`єм якого становить 3,6 літри. Цей мотор розроблений спільно з американським автовиробником General Motors, проте випускатися він буде в Японії. Потужність нового силового агрегату - 250 к. с.

На американському ринку семимісний автомобіль буде представлений як у повно-, так і в передньопривідній версіях. Стандартною для позашляховика стане п`ятиступінчата автоматична коробка передач з можливістю ручного перемикання.

Машина одержить сучасні електронні системи активної безпеки: ABS, EBD (система розподілу гальмівних зусиль) і систему стабілізації ESP. У люксовій комплектації покупцям запропонують вибрати програвач DVD або навігаційну систему - замовити автомобіль з обома опціями неможливо.

Очікується, що продажі нового позашляховика на американському ринку почнуться наприкінці цього року.

Лента.ру