Знайшли новий доказ наявності води на Місяці

Індійський космічний зонд, який знаходиться на місячній орбіті, виявив новий доказ наявності на супутнику Землі води.

Американське устаткування, що знаходиться на борту "Чандраян-1", зареєструвало хімічні ознаки води по всій поверхні Місяця.

Хоча Місяць сухіший, ніж будь-яка пустеля на Землі, учені стверджують, що сліди води в місячному грунті можуть коли-небудь забезпечити достатньо рідини для поселення.

Вода ймовірно сформувалася з атомів водню у вітрі з Сонця, які з`єдналися з киснем, присутнім на поверхні Місяця.

Раніше в місячних кратерах, куди ніколи не заглядає сонце, виявили лід – ймовірно, принесений кометами.

ВВС