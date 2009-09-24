Знайшли новий доказ наявності води на Місяці
08:27, 24 вересня 2009Наука та IT
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Поселення можливе?
Індійський космічний зонд, який знаходиться на місячній орбіті, виявив новий доказ наявності на супутнику Землі води.
Американське устаткування, що знаходиться на борту "Чандраян-1", зареєструвало хімічні ознаки води по всій поверхні Місяця.
Хоча Місяць сухіший, ніж будь-яка пустеля на Землі, учені стверджують, що сліди води в місячному грунті можуть коли-небудь забезпечити достатньо рідини для поселення.
Вода ймовірно сформувалася з атомів водню у вітрі з Сонця, які з`єдналися з киснем, присутнім на поверхні Місяця.
Раніше в місячних кратерах, куди ніколи не заглядає сонце, виявили лід – ймовірно, принесений кометами.
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