Розроблено тренажер, що моделює аварію на Чорнобильській АЕС

У РНЦ Курчатовський інститут розроблено тренажер, що моделює аварійну ситуацію, що відбулася на Чорнобильській АЕС, повідомив член-кореспондент Російської Академії наук Віктор Сидоренко на круглому столі "Курчатовці і Чорнобиль".

За його словами, тренажер призначений для відпрацювання навичок операторів АЕС, де стоять енергоблоки моделі РБМК. Сидоренко нагадав, що в Росії нині працюють три станції цієї модифікації.

"Навіть знаючи, як розвиватимуться події, оператори тільки в одному з трьох випадків змогли запобігти змодельованій аварії", - наголосив Сидоренко.

Він зазначив, що ситуація, яка виникла на четвертому блоці Чорнобильської АЕС 26 квітня 1986 року, була унікальною за складністю. Тренажер дозволяє операторам підготуватися до можливих нештатних ситуацій на блоках РБМК, сказав Сидоренко.

При цьому він нагадав, що після чорнобильської аварії конструкція цих енергоблоків була модернізована, а рівень захисту значно підвищений.

http://www.rian.ru/society/20060417/46516839.html