У Білому домі створений надсекретний пункт управління

З 1 січня 2007 року в Білому домі починається експлуатація нових, обладнаних за останнім словом техніки, так званих "кімнат оперативного управління", де президент і віце-президент проводять секретні наради з членами адміністрації і високопоставленими військовими, повідомляє AFP.

"Ми впоралися з перебудовою і переобладнанням комплексу раніше графіка і вклалися в виділений нам бюджет", - прокоментував результати робіт заступник начальника об`єднаного комітету штабів Джо Хегін (Joe Hagin). Він відмовився назвати точну вартість робіт, пославшись на державну таємницю.

Загальна площа комплексу, розташованого в західному крилі Білого дому, 250 квадратних метрів. Всі приміщення устатковані широкоформатними телевізійними моніторами, на яких постійно відображаються рівні терористичної загрози і передається оперативна відеоінформація. Президент і його помічники можуть проводити відеоконференції, користуючись захищеними каналами супутникового і кабельного зв`язку.

Стіни і вікна всіх приміщень захищені екранами, що виключають можливість прослуховування. Спеціальні датчики постійно фіксують наявність в приміщеннях певного переліку електронних пристроїв і при виявленні "зайвих" негайно подають сигнал працівникам Секретної служби.

"Кімнати оперативного управління" були вперше створені в дні Карібської кризи.

Лента.ру