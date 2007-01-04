Китайці вивели зелених поросят, які світяться
Учені використовували генетичний матеріал медузи
За повідомленням агентства «Синьхуа», китайські учені успішно вивели зелених флуоресціюючих трансгенних поросят, за допомогою яких вони планують проводити дослідження стовбурових клітин. Трансгенний організм — це живий організм, одержаний шляхом перенесення одного або групи генів з іншого організму за допомогою методів генної інженерії. Метою перенесення є вироблення у трансгенного організму невластивого йому білка, який несе певну корисну функцію.
Команда дослідників з Північно-східного сільськогосподарського університету в Харбіні (Northeast Agricultural University in Harbin) ввела генетичний матеріал, узятий від медузи в матку свині, яка через 114 днів і народила трьох поросят. Введений ембріонам флуоресцентний зелений білок, привів до того, що рот, язик і ноги поросят, що народилися, мають зелене світіння під ультрафіолетовим світлом.
Радіо "Свобода"