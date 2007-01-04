Китайці вивели зелених поросят, які світяться

За повідомленням агентства «Синьхуа», китайські учені успішно вивели зелених флуоресціюючих трансгенних поросят, за допомогою яких вони планують проводити дослідження стовбурових клітин. Трансгенний організм — це живий організм, одержаний шляхом перенесення одного або групи генів з іншого організму за допомогою методів генної інженерії. Метою перенесення є вироблення у трансгенного організму невластивого йому білка, який несе певну корисну функцію.

Команда дослідників з Північно-східного сільськогосподарського університету в Харбіні (Northeast Agricultural University in Harbin) ввела генетичний матеріал, узятий від медузи в матку свині, яка через 114 днів і народила трьох поросят. Введений ембріонам флуоресцентний зелений білок, привів до того, що рот, язик і ноги поросят, що народилися, мають зелене світіння під ультрафіолетовим світлом.

Радіо "Свобода"