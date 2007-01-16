Журнал Forbes назвав десятку кращих автомобілів 2007 року (фото)

13:10, 16 січня 2007
Наука та IT
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Три головних критерії

Журнал Forbes проаналізував ситуацію на автомобільному ринку року, що розпочався, і назвав найяскравіші очікувані новинки. Як повідомляє Утро.ру,   в список потрапили автомобілі, що мають інноваційні нововведення, оригінальний дизайн і могутні динамічні характеристики.

Aston Martin V8 Vantage
Audi R8
Bentley Azure convertible
Cadillac STC
Lexus LS Hybrid
Maybach 62S
Nissan GT-R Coupe

Rolls Royce Phantom Drophead Coupe

Volvo S80
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