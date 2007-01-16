Журнал Forbes назвав десятку кращих автомобілів 2007 року (фото)

Журнал Forbes проаналізував ситуацію на автомобільному ринку року, що розпочався, і назвав найяскравіші очікувані новинки. Як повідомляє Утро.ру, в список потрапили автомобілі, що мають інноваційні нововведення, оригінальний дизайн і могутні динамічні характеристики.

Aston Martin V8 Vantage

Audi R8

Bentley Azure convertible

Cadillac STC

Lexus LS Hybrid

Maybach 62S

Nissan GT-R Coupe

Rolls Royce Phantom Drophead Coupe