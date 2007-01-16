Журнал Forbes назвав десятку кращих автомобілів 2007 року (фото)
13:10, 16 січня 2007Наука та IT
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Три головних критерії
Журнал Forbes проаналізував ситуацію на автомобільному ринку року, що розпочався, і назвав найяскравіші очікувані новинки. Як повідомляє Утро.ру, в список потрапили автомобілі, що мають інноваційні нововведення, оригінальний дизайн і могутні динамічні характеристики.
|Aston Martin V8 Vantage
|Audi R8
|Bentley Azure convertible
|Cadillac STC
|Lexus LS Hybrid
|Maybach 62S
|Nissan GT-R Coupe
|Rolls Royce Phantom Drophead Coupe
|Volvo S80
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