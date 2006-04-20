Fiat зробив з Panda ексклюзивного ”Монстра” (фото)

Компанія Fiat випустить обмежену серію повнопривідних автомобілів Panda Monster, повідомляє Italiaspeed.com. Модель представлена спільно з компанією Ducati, що випускає однойменні мотоцикли. Всього планується продати 695 таких машин.

Автомобіль буде доступний тільки в чорному кольорі. Двигун моделі - стандартний дизель об`ємом 1,3 літри, які розвивають 70 кінських сил. З ним Fiat Panda Monster розгониться до ста кілометрів на годину за 18 секунд, а його максимальна швидкість становить 150 км/год. Повноприводна машина має великий дорожній просвіт, що дозволяє їй упевнено пересуватися поганими дорогами.

Компанія Fiat не повідомляє офіційну вартість моделі. Планується, що ціну буде обговорено з 695 відібраними Fiat`ом покупцями.

Лента.ру