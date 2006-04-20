Kodak створив вічний DVD-диск

Компанія Kodak випустила спеціальні архівні диски з золотим покриттям. За словами розробників, технологія Gold Preservation дасть змогу продовжити життя оптичним носіям на сотні років, пише Macsimumnews.

Нові диски від Kodak містять 24-каратний захисний золотий шар, що дозволяє істотно подовжити термін роботи носія. У сучасних дисках ця роль доручена алюмінієвій "підкладці", покритій фталоцианіновим світлочутливим фарбником, який з часом руйнується.

Повідомляється, що завдяки технології Gold Preservation, диски CD зберігатимуть інформацію 300 років, а DVD працюватимуть без збоїв від 80 до 100 років. "Вічні" диски від Kodak надійдуть у продаж найближчим часом, і будуть доступні як рядовим користувачам, так і великим компаніям.

Лента.ру