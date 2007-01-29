Росія купила літак разом із заводом, але це таємниця
23:24, 29 січня 2007Наука та IT
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Хто з чим повернувся з Давосу
Під час Давоського форуму російська сторона домовилася з однією із великих компаній щодо продажу Росії прав на виробництво нової моделі літака, повідомив голова Міністерства економічного розвитку і торгівлі РФ Герман Греф на засіданні військово-промислової комісії при уряді Російської Федерації.
"У Давосі ми домовилися з президентом однієї з великих компаній, вони готові нам повністю продати модель літака разом із заводом, технологією і документацією, і його можна буде почати виробляти в Росії", - сказав міністр.
Він не розкрив ніяких інших подробиць, пославшись на комерційну таємницю.
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