Китай вивів на орбіту Велику Ведмедицю

Китай у суботу вранці оголосив про успішний запуск супутника Beidou ("Велика Ведмедиця"), який має стати частиною власної навігаційної системи класу GPS, яку створює країна.

Як повідомляє AFP з посиланням на китайське новинне агентство "Сіньхуа", ракета-носій "Великий похід 3A" із супутником стартувала з космодрому в провінції Сичуань. За 32 хвилини після запуску супутник був успішно виведений на розрахункову орбіту.

Виведений у суботу на орбіту супутник, став четвертим, запущеним у рамках програми створення китайської навігаційної системи. Перший запуск в рамках проекту був здійснений 2000 року.

Китай розраховує, що створення системи навігації, подібної до американської GPS, європейської Galileo і російської ГЛОНАСС буде завершене на 2008 рік.

Лента.ру