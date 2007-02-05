Буш просить у конгресу США мільярд на новий космічний корабель

Джордж Буш зробив запит до конгресу щодо $951 мільйона на створення нового пілотованого космічного корабля "Оріон", на якому американські астронавти зможуть здійснити політ на Місяць.

Як повідомили РІА “Новости” в прес-службі Білого дому, цей запит включено до проект федерального бюджету США на 2008 рік, де витрати на "Оріон" включені до бюджету НАСА.

При цьому в запиті Буша передбачені ще $1 мільярд 200 мільйонів на створення ракети-носія Ares-1, яка виводитиме пілотований корабель "Оріон" на орбіту.

За даними прес-служби, "Оріон" замінить космічний "шатл", який припинить свої польоти в 2010 році після закінчення будівництва міжнародної космічної станції (МКС).

Запит Буша передбачає виділення протягом найближчих трьох років $436 мільйонів на фінансування робіт по лінії приватних компаній, які розроблятимуть і будуватимуть нові космічні апарати для доставки вантажів і подальшого обслуговування МКС після того, як "шатл" припинить польоти в космос.

РІА "Новости"