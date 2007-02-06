В Україні щорік викриваються близько 500 комп`ютерних злочинів

В Україні щороку викривається близько 500 злочинів у сфері використання комп’ютерних технологій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника Департаменту державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України Сергій ЛЕБІДЬ сьогодні у Києві в ході роботи конференції з питань міжнародної співпраці у рамках положень конвенції Ради Європи щодо кіберзлочинності.

За його словами, з початку роботи Департаменту МВС України з 2002 року правоохоронцями загалом було викрито 2 тис. 535 злочинів за допомогою використання комп’ютерної технології. На сьогодні працівниками МВС України завершено розслідування по 1 тис. 663 кримінальних справах, які передані до судів. Торік, як зазначив С.ЛЕБІДЬ, таких злочинів було викрито 583, 415 з яких направлено до українських судів.

Зі свого боку начальник відділу боротьби з правопорушеннями у сфері високих технологій МВС України Віталій БУТУСОВ уточнив, що в 2006 році найбільш поширеними злочинами були шахрайство з використанням комп’ютерної техніки, несанкціонований збут та розповсюдження інформації з обмеженим доступом, несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерних та телекомунікаційних систем, підроблення банківських платіжних карток, а також шахрайство з боку операторів зв’язку та абонентів телекомунікаційних компаній.

*** Організаторами конференції з питань міжнародної співпраці у рамках положень Конвенції Ради Європи щодо кіберзлочинності у Києві виступили Міністерство юстиції України, Генеральна прокуратура України, Європейська Комісія, Рада Європи. У роботі конференції беруть участь понад 60 експертів у сфері високих технологій з 20 країн світу.