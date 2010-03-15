Чавес вимагає посилити контроль над інтернетом

01:21, 15 березня 2010
Наука та IT
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"Кожен може сказати чи зробити що завгодно"

Президент Венесуели Уго Чавес вимагає посилити контроль над інтернетом в країні. "Глобальна мережа не повинна бути неконтрольованим середовищем, де будь-хто може сказати чи зробити що завгодно. Кожна країна вимушена вводити регулюючі правила використання інтернету", - заявив венесуельський лідер, передає Associated Press.

Зокрема, У.Чавес розкритикував один з венесуельських новинних сайтів, заявивши, що на цьому ресурсі розміщено помилкову інформацію про вбивства прихильників і друзів венесуельського президента.

У  січні 2010 р., нагадує РосБізнесКонсалтинг, у Венесуелі припинив мовлення телеканал Radio Caracas Television. Він відмовився транслювати промову У.Чавеса, після чого органи влади відмовилися подовжити цьому ЗМІ ліцензію.

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