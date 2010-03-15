Президент Венесуели Уго Чавес вимагає посилити контроль над інтернетом в країні. "Глобальна мережа не повинна бути неконтрольованим середовищем, де будь-хто може сказати чи зробити що завгодно. Кожна країна вимушена вводити регулюючі правила використання інтернету", - заявив венесуельський лідер, передає Associated Press.

Зокрема, У.Чавес розкритикував один з венесуельських новинних сайтів, заявивши, що на цьому ресурсі розміщено помилкову інформацію про вбивства прихильників і друзів венесуельського президента.

У січні 2010 р., нагадує РосБізнесКонсалтинг, у Венесуелі припинив мовлення телеканал Radio Caracas Television. Він відмовився транслювати промову У.Чавеса, після чого органи влади відмовилися подовжити цьому ЗМІ ліцензію.