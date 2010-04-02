Польща починає виробництво ультралегкого літака

Польща починає виробництво нового ультралегкого літака Opal-1 - у п`ятницю перша машина успішно пройшла всі тести і виконала пробний політ, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Польське радіо.

Новий польський літак вироблятимуть у Слупську. Роботи над випуском машини тривали два роки.

"Opal-1 розвиває швидкість більше 200 кілометрів на годину, може взяти на борт двох осіб", - сказав керівник виробництва заводу в Слупську Гжегож Дуль.

Вартість нової машини становитиме 250 тисяч польських злотих (близько 90 тисяч доларів).