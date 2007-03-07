У Донецьку відкриють філіал цифрової телемережі “Maximum TV”

10 березня о 14.00 в м. Донецьк, вул. Артема, 127 відбудеться відкриття філіалу Цифрового телебачення України “MAXIMUM TV”. «Maximum TV» – цифрове багатоканальне телебачення з необмеженими можливостями. З 10 березня компанія надає можливість жителям Донецька перегляд 110 телеканалів російських, українських і кращих міжнародних телекомпаній. Подарунки і сюрпризи гарантовані. Додаткова інформація 8 (062) 348 99 99 www.maximumtv.com.ua

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