У Донецьку відкриють філіал цифрової телемережі “Maximum TV”
16:56, 07 березня 2007Наука та IT
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10 березня о 14.00 в м. Донецьк, вул. Артема, 127 відбудеться відкриття філіалу Цифрового телебачення України “MAXIMUM TV”.
«Maximum TV» – цифрове багатоканальне телебачення з необмеженими можливостями. З 10 березня компанія надає можливість жителям Донецька перегляд 110 телеканалів російських, українських і кращих міжнародних телекомпаній.
Подарунки і сюрпризи гарантовані.
Додаткова інформація
8 (062) 348 99 99
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