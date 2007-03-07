Захист прав роботів: sci-fi чи реальність?

Експертна група, до якої включені футурологи та письменник-фантаст, зайнялася створенням кодексу, що визначає етику і мораль спілкування з роботами, їх роль і функції в суспільстві, повідомляє ВВС News. Розробку документа замовило південнокорейське Міністерство комерції, індустрії та енергетики. Очікується, що кодекс буде готовий ще до кінця 2007 року.

Кодекс міститиме правила управління і поводження з роботами, запобігання їх нелегальному використанню і захисту даних, що належать роботам. "Також у кодексі можуть бути віддзеркалені три закони робототехніки Айзека Азімова", - повідомив один з членів експертної групи.

Влада Південної Кореї вважає робототехніку ключовим елементом економіки країни і витрачає мільйони доларів на дослідження в цій галузі. "Уряд планує визначити етичні аспекти спілкування з роботами, їх роль і суспільну функцію, оскільки в найближчому майбутньому штучний інтелект стане реальною частиною людського суспільства", - повідомив представник міністерства.

Над етикою і мораллю роботизованого суспільства замислися не тільки корейці. Створенням аналогічного кодексу також займається Європейська мережа досліджень робототехніки. "У XXI столітті людство вперше зіткнеться з чужорідним розумом - роботами. Це буде подія в етичній, соціальній і економічній сферах діяльності людини", - зазначається в матеріалах дослідників. А дослідники з Великобританії вважають, що за 50 років роботи претендуватимуть на такі ж права, як у людини.

Лента.ру