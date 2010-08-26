Візит Януковича до Китаю дасть поштовх співпраці в космосі

Під час візиту Президента України Віктора Януковича до Китаю у вересні планується підписання Програми українсько-китайської співпраці у сфері дослідження і використання космічного простору в мирних цілях на 2011-2015 рр. Про це повідомляє прес-служба Національного космічного агентства (НКАУ).

Документ був парафований 23 серпня в Пекіні за підсумками Сьомого засідання двосторонньої підкомісії із співпраці у сфері дослідження і використання космічного простору в мирних цілях. До програми ввійшли більше 50 першочергових і перспективних проектів, які охоплюють кілька напрямів співпраці.

За даними МЗС Китаю, уточнює РосБізнесКонсалтинг, державний візит Президента України відбудеться 2-5 вересня 2010 р. на запрошення Голови КНР Ху Цзіньтао.