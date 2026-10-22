Забуті зразки грунту з Гренландії через 60 років приголомшили вчених

Зразки зібрали під півторакілометровим шаром криги, коли будували військову базу під час холодної війни.

Клімат Гренландії ще відносно "нещодавно" був значно теплішим, ніж зараз. Вивчення зразків осадових порід під кригою довело, що 400 тисяч років тому температури на острові були помітно вищими. Про це пише видання Phys.org.

Зразки осадових порід підняли ще в 1960-х роках із глибини близько 1,6 кілометра під час реалізації секретного військового проєкту США часів холодної війни. Тоді американські військові планували створити під льодом систему укриттів для ядерних ракет, відому як військова база Camp Century. Однак про матеріали згодом надовго забули, і лише у 2018 році вони знову привернули увагу науковців.

Команда дослідників під керівництвом фахівців Університету Буффало проаналізувала молекули жирних кислот, які виробляють бактерії, збережені в осадах. Їхній склад змінюється залежно від температури, що дозволило відновити кліматичні умови минулого. На основі аналізу дослідники дійшли висновку, що 400 тисяч років тому територія, де зібрали зразки, була вільною від льоду, а літні температури перевищували сучасні показники на 4,7 градуса Цельсія.

Відео дня

"Вражає те, що період помірно вищих температур збігся з таким значним відступом льодовикового щита", – зазначив перший автор дослідження Джон Майкл Агілер.

За оцінками науковців, щоб територія Camp Century звільнилася від льоду, Гренландський льодовиковий щит мав відступити більш ніж на 97 кілометрів від свого нинішнього краю в цьому районі.

Як ідеться в публікації, результати також свідчать, що значення має не лише рівень потепління, а й те, як довго воно триває. Приблизно 5–10 тисяч років тому літні температури в Гренландії були подібними до тих, що зафіксували для давнішого періоду, проте Camp Century залишався під льодом. Імовірно, 416 тисяч років тому теплий клімат зберігався десятки тисяч років, даючи льодовиковому щиту більше часу для танення.

Водночас дослідники застерігають від надто оптимістичних висновків щодо майбутнього. Сучасне потепління, спричинене діяльністю людини, відбувається інтенсивніше.

Новини науки

Як писав УНІАН, аналіз давньої ДНК свідчить, що перші люди прибули до Америки приблизно 14–20 тисяч років тому, найімовірніше понад 15 тисяч років тому, що ставить під сумнів традиційну теорію Clovis First. Водночас археологічні знахідки, зокрема людські сліди віком близько 23 тисяч років у Нью-Мексико, натякають на ще давніше заселення континенту.

Дослідники вважають, що невелика група людей потрапила до Америки до розділення предків корінних народів на північні та південні популяції, хоча точні обставини цього процесу поки що залишаються невідомими.

Вас також можуть зацікавити новини: