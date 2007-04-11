700-сильний суперкар на базі Porshe (фото)

Німецьке тюнінг-ательє RUF збудує 700-сильний автомобіль на базі Porsche Cayman, який, як заявляють розробники, стане одним з найшвидших "Поршів" у світі.

Для автомобіля буде створений новий кузов з елементами з алюмінію і карбону. Новинку устаткують 3,8-літровим шестициліндровим мотором з двома турбонагнітачами. Двигун, який працюватиме в парі з семиступінчатою автоматичною коробкою передач, має обертовий момент в 890 Нм і потужністю 700 кінських сил. За словами представників компанії, максимальна швидкість машини перевищить 360 кілометрів на годину.

Новинка продаватиметься під власним ім`ям - RUF CTR3. Її вартість становитиме близько 300 тисяч євро.

Перша розробка компанії RUF з ім`ям CTR була представлена 1987 року - вона була збудована на базі Porsche 911. Об`єм мотора базового автомобіля збільшили з 3,2 до 3,4 літра. Потужність двигуна зросла до 469 кінських сил, а максимальна швидкість цієї машини досягала 339 кілометрів на годину.

В ті роки RUF CTR міг на рівних конкурувати з Ferrari Testarossa, Lamborghini Countach і навіть з Ferrari F40.

Автолента.ру