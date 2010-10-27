Заарештовані розповсюджувачі комп'ютерних вірусів

У Вірменії заарештований підозрюваний організатор злочинної групи хакерів-розповсюджувачів комп`ютерних вірусів, повідомляє Радіо Свобода.

Про це повідомила влада Нідерландів, де в понеділок були демонтовані сервери членів групи.

Через них хакери "заразили" не менше 30 мільйонів комп`ютерів у всьому світі вірусом, за допомогою якого можна було видобути інформацію про банківські коди.