Заарештовані розповсюджувачі комп'ютерних вірусів

01:18, 27 жовтня 2010
Наука та IT
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Оранізатор у Вірменії, сервери в Голландії

У Вірменії заарештований підозрюваний організатор злочинної групи хакерів-розповсюджувачів комп`ютерних вірусів, повідомляє Радіо Свобода.

Про це повідомила влада Нідерландів, де в понеділок були демонтовані сервери членів групи.

Через них хакери "заразили" не менше 30 мільйонів комп`ютерів у всьому світі вірусом, за допомогою якого можна було видобути інформацію про банківські коди.

 

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