Іванов: Росія готова надати Україні високоточний сигнал

Росія готова розглянути можливість надання Україні високоточного сигналу навігаційної системи ГЛОНАСС, що дозволяє застосовувати високоточну зброю.

Про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав віце-прем`єр-міністр Росії Сергій ІВАНОВ, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у Росії.

«Якщо уряд України висловить свою зацікавленість в отриманні доступу до високоточного сигналу ГЛОНАСС - ми готові це питання розглянути. Жодних проблем», - сказав С.ІВАНОВ.

Він зазначив, що багато країн уклали угоду з Росією про використання ГЛОНАСС для того, щоб мати можливість користуватися двома глобальними навігаційними системами ГЛОНАСC і GPS.

«Дві системи краще, ніж одна, кажучи образно, не треба класти всі яйця в одну корзину», - сказав С.ІВАНОВ.

Він також зазначив, що Індія виявила бажання співробітничати по ГЛОНАСС, включаючи так званий високоточний сигнал, який забезпечує застосування високоточної зброї.

С.ІВАНОВ сказав, що під час військових дій в Іраку стало зрозуміло, що страна- володар високоточного сигналу може ним маніпулювати.

С.ІВАНОВ повідомив, що до кінця 2010 року угруповання супутників ГЛОНАСС становитиме 24 одиниці, що дасть змогу системі стати справді глобальною.

За його словами, в 2011 році будуть запущені нові супутники ГЛОНАСС-К терміном експлуатації 10 років, а не 7 років, як було раніше. Окрім цього, в період 2011-2012 рр. угруповання ГЛОНАСС становитиме близько 30 супутників, частина з яких буде в резерві.