Фізикам вдалося створити і утримати антиматерію

Фізикам Європейського центру ядерних досліджень (ЦЕРН) вдалося створити і утримати протягом тривалого часу антиматерію, що може допомогти їм розгадати одну з найбільших таємниць у науці.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, у статті в британському журналі Nature вчені ЦЕРН пишуть про те, що їм вдалося відтворити у вакуумі 38 атомів антиводню, деякі з яких проіснували одну десяту частку секунди, що дало вченим досить даних для їх вивчення.

Антиводень одержували і раніше (вперше це вдалося двом групам учених у 2002 році), проте такі атоми миттєво вступали з атомами звичайної речовини в реакцію анігіляції, яка призводить до повного переходу маси в енергію, пояснює Бі-Бі-Сі.

"Ми у захваті. Це п`ять років важкої роботи", - визнав керівник експерименту "Альфа" Джеффрі ХАНГСТ. Тепер фізики мають намір одержати більше атомів антиречовини і утримати їх в стійкому стані ще довше, відзначає NEWSru.

"Ми хотіли б зрозуміти, чи є якась відмінність, яка нам поки невідома, між речовиною і антиречовиною, - сказав Дж.ХАНГСТ. - Це відмінність може бути більш фундаментальною, ніж вважається зараз, і може бути пов`язана з тим, що відбувалося у перші мікросекунди після Великого вибуху".