На дах спортшколи в Херсоні ставлять 20 китайських геліоколекторів

У Херсоні вже 7 навчальних закладів обладнані сонячними системами гарячого водопостачання.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі мерії Херсона, сонячні системи гарячого водопостачання та опалення встановлені вже в 6 дитячих садках обласного центру. За розрахунками мерії собівартість підігріву води майже у 10 разів нижче, ніж була при електричному підігріві.

У даний момент в місті сонячними батареями обладнають ще і басейн в одній зі спортивних шкіл - ДЮСШ № 6. На даху спортшколи встановлено 20 геліоколекторів китайського виробництва. Вартість обладнання - 235 тис. грн. Термін окупності проекту - 5-6 років. Потужності геліоколекторів вистачає для обслуговування 40 дітей за одну годину.

«З точки зору економіки, це зменшить витрати на транспортування теплової енергії, зменшить витрати на електричну енергію, і таким чином дасть змогу зекономлені кошти на цьому об`єкті використовувати на інших об`єктах», - сказав міський голова Володимир САЛЬДО.

«Встановлення нових сучасних сонячних колекторів дасть змогу отримувати теплу воду для душових кабін протягом усього року, а не лише в опалювальний сезон, як це було раніше. Крім того, виконані роботи дозволять заощадити кошти на придбання та транспортування теплової, електричної енергії. Ці кошти можна буде спрямувати на інші об`єкти. Це лише початок нашої роботи з переведення всього плавального басейну на сонячне теплопостачання. Другий етап - установка додаткових колекторів, які будуть підігрівати воду для самого басейну », - повідомив В.САЛЬДО.